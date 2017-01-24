Правительство и губернатор Мурманской области намерены обратиться к акционерам аэропорта «Мурманск» с требованием наладить бесперебойную работу предприятия

Губернатор Марина Ковтун вчера на оперативном совещании обратила особое внимание на ситуацию, произошедшую на выходных в аэропорту «Мурманск». «Несмотря на то что аэропорт не находится в прямом подчинении правительства Мурманской области – это частное предприятие, жалобы, поступающие от жителей региона и гостей Мурманска, не могут быть оставлены нами без внимания. Руководству предприятия не удалось грамотно выстроить работу с пассажирами», – подчеркнула глава региона.

Люди не были вовремя проинформированы о режиме работы аэропорта, отмене рейсов, не смогли своевременно получить информацию, необходимую для принятия решения, ехать ли в аэропорт. Те, кто приехал, были вынуждены по многу часов находиться в малопригодных для долгого размещения помещениях, отметила губернатор.

«Нас эта ситуация не может оставить безучастными, поскольку повторяется уже неоднократно. Правительство Мурманской области и я как губернатор намерены повторно обратиться к акционерам аэропорта с требованием разобраться в ситуации и наладить бесперебойную работу предприятия. Что мешает вывесить объявление на сайте аэропорта, выйти к людям, чтобы дать им информацию из первых рук, при необходимости обеспечить их горячим питанием, водой, разместить в гостиницах? Всего этого сделано не было, так не может больше продолжаться», – отметила глава региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин по поручению губернатора неоднократно лично в выходные дни выезжал в аэропорт. Как сообщил глава ведомства, воздушный порт был закрыт на 39 часов.

«За этот период большое количество пассажиров не могли осуществить вылет из Мурманска и прилететь сюда – сложные метеоусловия не позволяли из соображений безопасности отправлять и принимать воздушные суда. Также аэропорт не смог обеспечить необходимые параметры взлётно-посадочной полосы, допустил её обледенение. В воскресенье, когда было открыто авиасообщение, службы аэропорта не были готовы к массовому притоку пассажиров, что привело к сбоям в системе регистрации и выдачи багажа. Считаю, что всё это является лишним поводом обратиться к собственникам насчёт системных сбоев в работе аэропорта Мурманск», – сообщил Дмитрий Соснин.

Марина Ковтун напомнила, что проблемы аэропорта неоднократно поднимались на различных совещаниях, где руководство предприятия давало обещания наладить работу.

«Мы живём за полярным кругом, снегопады будут повторяться. Я за последние пять лет не помню, чтобы аэропорт работал с такими сбоями. Это предмет для особо тщательного разбирательства», – подчеркнула Марина Ковтун.