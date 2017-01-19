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Мурманская область. Арктика19.01.17 10:08

Правительство региона собирается быть ближе к людям, наладив обратную связь в соцсетях

Эксперты Проектного центра «Инфометр», которые осуществляют аудит информационной открытости порталов высших исполнительных органов субъектов РФ, утверждают, что сайт правительства Мурманской области вошёл в пятерку лучших электронных ресурсов региональной власти в России по итогам декабря 2016 года и занял четвертую позицию.

Как сообщает центр, стопроцентную оценку получили лишь те ресурсы, которые полностью соответствовали всем необходимым требованиям. В рейтинге за декабрь прошлого года таковых оказалось два. Первое место поделили порталы правительств Ростовской области и  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Немного опередили наш регион Тюменская и Ульяновская области. Мурманская область набрала 95 процентов и заняла четвертое место.

- Сайт правительства Мурманской области уже не первый год подряд признается одним из лучших в России по уровню информационной открытости, - отмечает заместитель губернатора Анатолий Векшин. - На днях мы с председателем комитета по развитию информационных технологий  Тимуром Лапиным подводили итоги года и обсуждали ближайшие планы. Открою небольшой секрет, уже в ближайшее время мы планируем вывести портал Мурманской области в социальные сети, что позволит правительству быть ближе к людям, наладит обратную связь.

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