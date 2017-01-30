Правительство России не включило Мурманскую область в список неблагоприятных для сельскохозяйственной деятельности регионов

Удивительный документ сегодня появился на официальном портале правовой информации, где размещено распоряжение правительства РФ, которым устанавливается перечень неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионов. В него вошли 29 субъектов из Северокавказского, Северо-Западного, Южного, Сибирского, и Дальневосточного федеральных округов.

Но в нём нет Мурманской области, хотя внесены наши соседи: Республика Карелия и Коми, Архангельская область. Есть в нём Ивановская и Брянская области. В него вошли, в частности, Приморский и Хабаровский край, Карачаево-Черкесская республика, Ингушетия, Дагестан, Волгоградская область, республика Алтай.

Напомним, в январе 2015 года кабмин утвердил правила отнесения регионов к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. Перечень нужен для классификации мер поддержки отрасли по нормам ВТО.