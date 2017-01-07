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Мурманская область. Арктика07.01.17 11:32

Праздничная кража в посёлке Кильдинстрой не удалась

В ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение от очевидцев о том, что в вечернее время в дом по улице Северная в посёлке Кильдинстрой проник неизвестный, взломав входную дверь.

На  место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Злоумышленник уже приготовился покинуть место преступления, прихватив с собой шуруповерт, подзорную трубу, фонарик, бутылку шампанского и три бутылки виски, а также набор сувенирных монет на общую сумму не менее 30 тысяч рублей. Подозреваемого задержали с похищенным на месте преступления и доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него два свертка полимерной пленки с порошкообразным веществом, которые были направлены на экспертизу. Экспертиза показала, что подозреваемый в попытке кражи хранил при себе наркотическое средство метамфетамин и психотропное вещество амфетамин общей весом  0,3359 грамма.

Подозреваемый в попытке кражи – ранее неоднократно судимый безработный житель посёлка Кильдинстрой 1980 года рождения – вёл себя неадекватно, и стражи правопорядка предложили ему пройти освидетельствование на наркотическое опьянение. Однако задержанный проходить медицинское освидетельствование отказался, о чем был составлен административный протокол по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении жителя Кильдинстроя возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ». Максимальная санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый находится под административным арестом.

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