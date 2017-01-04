Праздничные дни с привкусом крови

В Мурманске полицейскими возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску в ночь с 1 на 2 января поступило сообщение от очевидцев о том, что в квартире по Кольскому проспекту находится мужчина без сознания. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевшему – жителю Первомайского округа 1967 года рождения – причинены телесные повреждения в виде травмы головы. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции опросили свидетелей происшествия и установили, что тяжкий вред здоровью 49-летнему мурмачанину причинил его знакомый – ранее не судимый местный житель 1959 года рождения. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, после совместного распития спиртных напитков подозреваемый умышленно нанёс не менее трёх ударов в область головы потерпевшему.

По факту в отношении 57-летнего жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

А в это время на пульт оперативного дежурного МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной поступило сообщение о госпитализации из квартиры по улице Панина в посёлке Сафоново в медучреждение 25-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый – 45-летний житель посёлка Сафоново, ранее неоднократно судимый, – задержан и доставлен в отдел полиции.

Северянин признался в содеянном, и рассказал, что между ним и потерпевшим произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В ходе конфликта он причинил знакомому телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сотрудниками ОМВД России по Печенгскому району задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений с помощью травматического оружия. В полицию поступило и сообщение о том, что в вечернее время возле дома по пр. Гвардейский происходит конфликт. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили двух мужчин, один из которых - 1983 года рождения - имел телесные повреждения в виде огнестрельных ранений левого бедра и правого плеча.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Подозреваемый в причинении вреда здоровью был задержан и доставлен в отдел полиции. Не судимый мужчина 1966 года рождения имел при себе травматическое оружие. Задержанный пояснил полицейским, что причиной ссоры и драки стал затяжной конфликт, который возник на почве ревности, исходя из сложившихся личных отношений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту дознавателем ОМВД России по Печенгскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 2 лет.