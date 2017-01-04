ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Високосный 2016 год сдаёт дела году Петуха, или Новый год шагает по планетеТелеМамы: Это так здорово готовиться к Новому году всем вместе – от мала до велика!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.01.17 14:54

Праздничные дни с привкусом крови

В Мурманске полицейскими возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску в ночь с 1 на 2 января поступило сообщение от очевидцев о том, что в квартире по Кольскому проспекту находится мужчина без сознания. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевшему – жителю Первомайского округа 1967 года рождения – причинены телесные повреждения в виде травмы головы. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции опросили свидетелей происшествия и установили, что тяжкий вред здоровью 49-летнему мурмачанину причинил его знакомый – ранее не судимый местный житель 1959 года рождения. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, после совместного распития спиртных напитков подозреваемый умышленно нанёс не менее трёх ударов в область головы потерпевшему.

По факту в отношении 57-летнего жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

А в это время на пульт оперативного дежурного МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной поступило сообщение о госпитализации из квартиры по улице Панина в посёлке Сафоново в медучреждение 25-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый – 45-летний житель посёлка Сафоново, ранее неоднократно судимый, –  задержан и доставлен в отдел полиции.

Северянин признался в содеянном, и рассказал, что между ним и потерпевшим произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В ходе конфликта он причинил знакомому телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сотрудниками ОМВД России по Печенгскому району задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений с помощью травматического оружия. В полицию поступило и сообщение о том, что в вечернее время возле дома по пр. Гвардейский происходит конфликт. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили двух мужчин, один из которых - 1983 года рождения - имел телесные повреждения в виде огнестрельных ранений левого бедра и правого плеча.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Подозреваемый в причинении вреда здоровью был задержан и доставлен в отдел полиции. Не судимый мужчина 1966 года рождения имел при себе травматическое оружие. Задержанный пояснил полицейским, что причиной ссоры и драки стал затяжной конфликт, который возник на почве ревности, исходя из сложившихся личных отношений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту дознавателем ОМВД России по Печенгскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 2 лет.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 85 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:30«Цыган». Художественный фильм, серия 3 (12+)18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30«Капитан Немо». Художественный фильм, серия 2 (12+)19:45«Любовь и страхи Марии». Художественный фильм (16+)21:30«Уик-энд в Париже». Художественный фильм (16+)23:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоВ Мурманской области отмечался существенный рост долгов по оплате труда в декабре текущего года-PRO ВалютуПока россияне гуляют, рубль слегка снизился к доллару, но подрос к евроГод начался с падения стоимости доллара и евро по отношению к рублю-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%Центр управления сетями Колэнерго продолжает приём основных транзитных линий электропередачи 110-150 кВ в технологическое управление-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему Дед Мороз не отвечает за снег и лёд на улицах городов и посёлков?-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения