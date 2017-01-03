Праздник без драки – не праздник

Подтверждением этой народной мудрости стали и события прошедших дней, с 31 декабря по 1 января, когда несколько жителей Мурманской области в ходе конфликтов избили своих супругов или знакомых.

Например, в полицию Кандалакши поступило сообщение от местной жительницы о том, что её избил сожитель. Участковый уполномоченный полиции, прибыв на место происшествия, установил, что 1 января в утреннее время на почве внезапно возникших неприязненных отношений подозреваемый нанес жительнице Кандалакши не менее пяти ударов кулаками в лицо, причинив ей тем самым физическую боль. По факту в отношении ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью жителя Кандалакши 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.

В посёлке Пушном Кольского района 1 января в утреннее время ранее судимая местная жительница 1967 года рождения, находясь в квартире по месту жительства, причинила телесные повреждения ножом своему знакомому 1973 года рождения, изрезав ему лицо. По факту в отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.

В Первомайском округе Мурманска 1 января в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что жителю областного центра причинены телесные повреждения в виде травмы головы. Участковый уполномоченный полиции установил, что мужчину 1970 года рождения избила его жена 1972 года рождения, ударив по голове табуретом. В отношении ранее не судимой безработной жительницы Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ.

В медицинское учреждение 1 января за помощью обратилась жительница областного центра 1968 года рождения с травмой головы. Участковый уполномоченный полиции, опросив потерпевшую, установил, что телесные повреждения ей причинил её знакомый, находясь у неё в гостях в ночь с 31 декабря по 1 января. На почве внезапно возникших неприязненных отношений ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью житель Мурманска 1980 года рождения, используя стул в качестве оружия, умышленно нанёс ей не менее одного удара по голове, причинив тем самым легкий вред здоровью. По факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Как напоминает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 и 116 УК РФ) действующим законодательством России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.