ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Високосный 2016 год сдаёт дела году Петуха, или Новый год шагает по планетеТелеМамы: Это так здорово готовиться к Новому году всем вместе – от мала до велика!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.01.17 14:19

Праздник без драки – не праздник

Подтверждением этой народной мудрости стали и события прошедших дней, с 31 декабря по 1 января, когда несколько жителей Мурманской области в ходе конфликтов избили своих супругов или знакомых.

Например, в полицию Кандалакши поступило сообщение от местной жительницы о том, что её избил сожитель. Участковый уполномоченный полиции, прибыв на место происшествия, установил, что 1 января в утреннее время на почве внезапно возникших неприязненных отношений подозреваемый нанес жительнице Кандалакши не менее пяти ударов кулаками в лицо, причинив ей тем самым физическую боль. По факту в отношении ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью жителя Кандалакши 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.

В посёлке Пушном Кольского района 1 января в утреннее время ранее судимая местная жительница 1967 года рождения, находясь в квартире по месту жительства, причинила телесные повреждения ножом своему знакомому 1973 года рождения, изрезав ему лицо. По факту в отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.

В Первомайском округе Мурманска 1 января в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что жителю областного центра причинены телесные повреждения в виде травмы головы. Участковый уполномоченный полиции установил, что мужчину 1970 года рождения избила его жена 1972 года рождения, ударив по голове табуретом. В отношении ранее не судимой безработной жительницы Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ.

В медицинское учреждение 1 января за помощью обратилась жительница областного центра 1968 года рождения с травмой головы. Участковый уполномоченный полиции, опросив потерпевшую, установил, что телесные повреждения ей причинил её знакомый, находясь у неё в гостях в ночь с 31 декабря по 1 января. На почве внезапно возникших неприязненных отношений ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью житель Мурманска 1980 года рождения, используя стул в качестве оружия, умышленно нанёс ей не менее одного удара по голове, причинив тем самым легкий вред здоровью. По факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Как напоминает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 и 116 УК РФ) действующим законодательством России  предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 36 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:05«Маша и Медведь». Мультфильмы (0+)16:30«Цыган». Художественный фильм, серия 3 (12+)18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30«Капитан Немо». Художественный фильм, серия 1 (12+)19:45«ТелеМамы». Семейная программа (0+)20:15«Моя мама – невеста». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоВ Мурманской области отмечался существенный рост долгов по оплате труда в декабре текущего года-PRO ВалютуГод начался с падения стоимости доллара и евро по отношению к рублюРубль на 31 декабря уходит ослабевшим-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%Центр управления сетями Колэнерго продолжает приём основных транзитных линий электропередачи 110-150 кВ в технологическое управление-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему Дед Мороз не отвечает за снег и лёд на улицах городов и посёлков?-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения