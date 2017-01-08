Праздники проходят с огоньком
Огнеборцам Мурманской области не приходится отдыхать в праздничные дни нового года Огненного Петуха. Так, 7 января в 17 часов 42 минуты на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаража в г.Полярные Зори, расположенного на ул. Ломоносова, около дома № 3а, в 1 км от ГЭК № 9. В результате пожара обгорели стена и потолок на общей площади
На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 3 единицы техники.
Чуть позже, 8 января в 1 час 36 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация уже о возгорании в квартире по адресу: г.Кировск, ул. Солнечная, 11. В результате пожара сгорели матрац и подушка на площади
Сегодня же в 5 часов 55 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании грузового автомобиля в районе г.Заполярный,
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», причины пожаров устанавливаются.