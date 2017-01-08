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Мурманская область. Арктика08.01.17 09:34

Праздники проходят с огоньком

Огнеборцам Мурманской области не приходится отдыхать в праздничные дни нового года Огненного Петуха. Так, 7 января в 17 часов 42 минуты на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаража в г.Полярные Зори, расположенного на   ул. Ломоносова, около дома № 3а,   в 1 км от ГЭК № 9.  В результате пожара обгорели стена и потолок на общей площади 8 кв. метров в  сауне, расположенной в подвальном помещении гаража. Автотехники в гараже не было.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 3  единицы техники.

Чуть позже, 8 января в 1 час 36 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация уже о возгорании в квартире по адресу: г.Кировск, ул. Солнечная, 11.  В результате пожара сгорели  матрац и подушка на площади 1,5 кв. метров. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 7 человек личного состава, 4 единицы техники).

Сегодня же  в 5 часов 55 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании грузового автомобиля  в районе г.Заполярный, 1526 км.  В результате пожара выгорело 2 задних спарки колес, частично повреждён верхний защитный  слой емкости цистерны на площади 5 кв. метров. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 8 человек личного состава, 2 единицы техники.

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», причины пожаров устанавливаются.

 

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