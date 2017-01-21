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Пороцедура предоставления ежемесячной жилищной коммунальной выплаты (ЕЖКВ) изменилась

С 1 января 2017 года внесены изменения в закон Мурманской области от 23.12.2004 г. № 550-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», устанавливающие фиксированный размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты: - 1550 руб. ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года; - 3000 руб. реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

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900 метров медного кабеля украли два брата из посёлка Выходной

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалость установить причастность к краже двух братьев 1974 и 1976 года рождения, проживающих в посёлке Выходной. Оба мужчины являются безработными и ранее были неоднократно судимы, в том числе за кражи.

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Кольский полуостров оказался на пути циклона, смещающегося со стороны Баренцева моря

Неблагоприятные погодные условия вносят коррективу в работу экстренных служб и жизнеобеспечения.

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ВУ Мурманской области на месте ограничения движения развернуты и работают пункты обогрева

Он был развернут вчера в связи с введенным ограничением движения из-за недостаточной видимости на участке с 1470 км по 1510 км. Подвижный пункт обогрева продолжит работу до особого распоряжения.

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Администрация Мурманска просит горожан воздержаться от поездок на личном автотранспорте

В Мурманске резко ухудшились погодные условия. По информации ФГБУ «Мурманское УГМС», 21 января в городе Мурманске и Мурманской области наблюдается сильный ветер, в порывах 20-25 м/с, снег, метель. В связи с этим коммунальные службы областного центра переведены на усиленный режим работы. Уборка городских улиц ведётся круглосуточно.

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«Мурманскавтодор» сообщает: фронтовые сводки с дорог Мурманской области

Вчера вечером на побережье Кольского полуострова и Мурманска отмечалось усиление северо-западного ветра в порывах 35-37 м/с, которые сопровождались зарядами снега, поэтому сообщения «Мурманскавтодора» напоминали фронтовые сводки: на 17.30 20 января - ввиду сложных погодных условий закрыт проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви с 0-23 км...

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Афиша выходного дня

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «В кругу друзей», Каждый год ансамбль «Сполохи» приглашает своих друзей принять участие в концерте, который подарит всем присутствующим настоящий праздник народного танца.

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Делу - время

Рабочая поездка заместителя губернатора Евгения Никоры в Мончегорск. Заместитель губернатора проведёт выездное совещание по вопросу развития энергосервиса на примере реализации проекта уличного освещения Мончегорска.

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Спортивная афиша

На крытом катке ДЮСШ «Юность» пройдёт очередной тур региональных отборочных соревнований Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2016 – 2017 г. Участие в соревнованиях принимают 5 команд из городов Мурманск, Кола, Кандалакша, Апатиты и Кировск.

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Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на торжественное открытие выставки «Заповедные места Кольского полуострова»

На выставке будут представлены образцы уникальных горных пород, гербарии редких охраняемых растений и более 40 фотографий заповедных мест. Посетители смогут узнать о заповедниках, заказниках и памятниках природы Мурманской области.