Представители многочисленной делегации военных атташе ряда европейских стран в Мурманск увезут с собой памятные подарки

Сегодня завершается ознакомительный визит делегации военных атташе ряда европейских стран в город-герой Мурманск. Представители посольств Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов и Норвегии прибыли в столицу Кольского Заполярья ознакомиться с работой пожарных и спасателей, действующих в условиях Крайнего Севера. И хотя, многие из них уже бывали на Мурманском берегу, но подразделения экстренного ведомства посетили впервые.

Как пояснил врио начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области полковник Александр Фролов, в настоящее время тема Арктики актуальна: «Потому многие интересуются, насколько мы готовы обеспечить безопасность в Арктической зоне, какой спецтехникой и средствами поиска и спасения людей укомплектованы наши подразделения», - сказал он.

Вчера зарубежные гости побывали в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре - филиале СЗРПСО МЧС России (МАКАСЦ). В ходе встречи Александр Фролов напомнил, что этот центр был построен на берегу Кольского залива полтора года назад. Его торжественно открыли Министр МЧС России Владимир Пучков и Губернатор Мурманской области Марина Ковтун 21 октября 2015 года. Именно он и стал домом для Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, руководство которого по решению Министра МЧС России было переведено в целях повышения эффективности работы Арктических комплексных спасательных центров МЧС России и филиалов отряда.

В свою очередь начальник Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Алексеев добавил, что особое внимание также уделяется организации взаимодействия между структурами и ведомствами, в рамках своих полномочий отвечающих за обеспечение безопасности в арктической зоне Российской Федерации и, в частности, Мурманской области.

Следует отметить, что представители делегации не скрывали своего интереса к деятельности спасательных структур и с пристальным вниманием отнеслись к выставке пожарно-спасательной техники. Как рассказал атташе по вопросам обороны Швейцарии полковник Бруно Русси: «Наша делегация состоит из шести немецкоязычных наций. Такие поездки по России традиционны и мы совершаем их раз в год, чтобы узнать больше о вашей стране и изучить ее. Мы знаем, что МЧС очень важно для Северо-Западного региона и в целом России. И для нас это особая честь, что в этот раз мы посетили спасательную структуру в Мурманской области. Однако в Швейцарии спасатели и армия - единая служба, но в моей стране тоже есть холодные области. Потому нам так интересна работа русских спасателей, в том числе в Арктической зоне».

Действительно, близость к Арктике требует несколько иных профессиональных качеств и умений. И раз, за новыми знаниями приехали гости, специально для них спасатели МАКСЦ организовали показательные тренировки. Представители спасательного ведомства продемонстрировали работу при ликвидации ДТП и поиске пострадавших при сходе лавины.

Сегодня у гостей не менее широкая познавательная программа, в рамках которой состоялась тематическая экскурсия в Галерею безопасности Мурманской области. Здесь представители Главного управления МЧС России по Мурманской области познакомили членов делегации с историей становления и развития пожарного и спасательного дела на Мурмане. Также рассказали о малоизвестных, но славных страницах летописи страны, в том числе о пребывании российских моряков в Америке в период Гражданской войны в США (тогда военно-морской министр США Гидеон Уэллес записал в своём дневнике: «Боже, благослови русских!»).

Впрочем, не только добрые слова останутся в памяти гостей. Врио начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области полковник Александр Фролов вручил членам делегации памятные подарки, которые будут пусть и мысленно, снова и снова возвращать их сюда на Крайний Север.