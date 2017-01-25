Представители муниципалитетов «слетелись» на свет в Мончегорск

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось выездное совещание по развитию энергосервиса на примере реализации проекта уличного освещения Мончегорска. В мероприятии приняли участие представители 14 муниципальных образований региона.

Мончегорск стал первым городом на территории Мурманской области, где в 2016 году был заключен энергосервисный договор с компанией «ВЭСКК» по модернизации уличного освещения. Согласно договору в городе заменили 5302 уличных светильника и установили 1700 ламп праздничной иллюминации. В настоящее время в Мончегорске внедряется автоматизированная система, позволяющая управлять сетями наружного освещения и отслеживать выход светильников из строя. До конца 2018 года появятся 1000 датчиков движения в местах с наименьшим пребыванием людей. Цена контракта составила 104 млн рублей.

«Это самый крупный по объему вложений энергосервисный контракт в Мурманской области, связанный с повышением качества освещения в муниципальном образовании, – отметил Евгений Никора на осмотре объектов наружного освещения в Мончегорске. – Мы сегодня сознательно пригласили представителей других муниципальных образований региона, чтобы на примере Мончегорска поделиться опытом в этом направлении. В докладе об итогах 2016 года и основных задачах на 2017 год губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила, что механизм энергосервиса имеет значительный потенциал экономии ресурсов, поэтому его применение необходимо расширить. Мы видим большие возможности для развития энергосервиса в бюджетной сфере. Это отопление и освещение в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, региональной дорожной сети. При использовании энергосервиса для освещения дворов договоры заключают уже управляющие компании. Применение подобных практик широкое, муниципальным образованиям необходимо проявить активность, обсуждать с общественностью, находить надежных подрядчиков. Помимо того что затраты местного бюджета в случае заключения энергосервисного контракта равны нулю, администрация экономит на обслуживании освещения, причем не только в киловатт-часах, но и в трудозатратах».

На совещании принято решение администрациям муниципальных образований Мурманской области рассмотреть возможность применения энергосервисных контрактов при модернизации систем внутреннего и наружного освещения, а также тепловых пунктов в бюджетной сфере. Участниками мероприятия отмечено, что данная форма взаимодействия с инвесторами успешна для дальнейшего развития государственно-частного партнерства на территории Кольского полуострова, что немаловажно в условиях дефицита бюджета.