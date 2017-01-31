Представители службы «Управление дорожного хозяйства» решили пройтись по мурманским лестницам

Эта зима в Мурманске выдалась не просто снежной: в декабре синоптики зафиксировали превышение нормы выпавших осадков в три раза, в январе – в полтора.

Сотрудники городской службы «Управление дорожного хозяйства» круглосуточно заняты уборкой городских магистралей и вывозом снега, дворники учреждения чистят остановки общественного транспорта, тротуары и лестницы. За уборку дворов отвечают управляющие компании, причем эта работа исправно оплачивается горожанами. Однако ее результаты не всегда видны.

Сегодня специалисты управления Октябрьского округа проинспектировали состояние лестниц, находящихся в ведении управляющих организаций. Ведь только в этом округе – более 140 лестниц, из них 90 обслуживают управляющие компании.

– Сотрудниками управления Октябрьского округа проводятся ежедневные рейды по проверке санитарного состояния лестниц, – рассказал заместитель начальника управления Октябрьского округа Александр Боянжу, – по фактам их неудовлетворительного состояния составляются протоколы, все материалы направляются на рассмотрение в административные комиссии, назначаются штрафы.

Стараясь наверстать упущенное в предыдущие дни, сотрудники управляющей компании с утра вычищали лестницу в районе проезда Связи, 9. Работы им хватит до самого вечера. А вот жители домов по улице Буркова, 29 с трудом спускаются по плохо вычищенной лестнице. Специалисты управления округа взяли на контроль этот объект.

При этом лестницы, за уборку которых отвечает Управление дорожного хозяйства, регулярно очищаются и посыпаются песком.

К слову, проверки состояния дворовых территорий продолжаются во всех округах города. Их главная цель – не выставлять управляющим компаниям многотысячные штрафы, а заставить их работать. Не от случая к случаю, а систематически.