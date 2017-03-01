Премьер-министр РФ наконец-то осознал, что Россия будет жить вечно в режиме санкций

России придётся жить под санкциями неопределенно долго, нужно быть к этому готовым, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 1». Однако их отмена нашей стране, по сути, и не нужна, считает он.

На Западе предпринимаются попытки «увековечить» санкции законодательно, напомнил глава правительства. «Посмотрите, что делают наши друзья из-за океана, да и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют, они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые Обама напринимал, - перечислил Медведев. - Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными, наподобие поправки «Джексона-Вэника» или ещё круче».

«В этом смысле нам рассчитывать на их милость не приходится, да нам и не нужно», - резюмировал Медведев.

Россия, как доказал опыт последних двух лет, способна развиваться и в условиях ограничений. Мало того, санкции даже принесли пользу промышленности и сельскому хозяйству.