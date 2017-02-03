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Мурманская область. Арктика03.02.17 08:58

Преступления в жилищно-коммунальной сфере Мурманской области не единичны

Борьба с преступлениями в жилищно-коммунальной сфере остается одним из наиболее приоритетных направлений деятельности прокуратуры Мурманской области. Государственными обвинителями в течение 2016 года поддержано обвинение по 21 уголовному делу рассматриваемой категории, что значительно больше показателя 2015 года – 14 дел и 2014 года – 7 дел.

Из общего количества дел, рассмотренных в 2016 году, приговоры постановлены в отношении 19 лиц (АППГ – в отношении 13 лиц), в отношении 2 лиц (АППГ-1) уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям.

По приговорам суда виновные лица привлечены к строгой уголовной ответственности, в том числе, к лишению свободы на длительные сроки.

Так, приговором Североморского районного суда Мурманской области от 15.02.2016 генеральный директор ООО «Баренцстройкомп» Сорманов А.А. осужден по ч. 4 ст. 159, и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с распорядительными и финансово-хозяйственными функциями в коммерческих организациях, в течение трех лет после отбытия основного наказания.

Приговором суда установлено, что Сорманов в ходе исполнения государственного контракта с Государственным учреждением «Управление капитального строительства Северного флота» и Федеральным государственным учреждением «Управление Северного флота», на выполнение работ по капитальному строительству и реконструкции общежития под многоквартирный жилой дом в г.Североморске, путем завышения объёма выполненных работ и стоимости приобретенного оборудования, похитил денежные средства Министерства обороны РФ, причинив имущественный вред на сумму 13 млн 88 тысяч 845 рублей.

Так же, приговором Первомайского районного суда г.Мурманска от 16.02.2016 генеральный директор ООО «УК Гарант» Степанян С.В. осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ к 5 годам лишения свободы, со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с дополнительным наказаниям в порядке ч. 3 ст. 47 УК РФ в виде лишения права заниматься любой профессиональной деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях и организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 3 года.

Степанян признан виновным в совершении хищения путем растраты денежных средств ОАО «ММРП», ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «МЭС» на общую сумму 45 млн 472 тысячи 555 рублей 6 коп. Подобные примеры не единичны.

Деятельность прокуратуры по поддержанию государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжена и в 2017 году. Вопросы поддержания государственного обвинения, в том числе, неотвратимости и справедливости наказания виновных лиц находятся на постоянном контроле руководства прокуратуры области.

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