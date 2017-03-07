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Мурманская область. Арктика07.03.17 17:32

Президент РФ желает северянкам удачи!

В преддверии 8 Марта в адрес губернатора Марины Ковтун и жительниц Мурманской области поступают поздравления с Международным женским днём. «Во все времена женщины были хранительницами домашнего очага, семейных ценностей и традиций, олицетворяли любовь и верность, душевное тепло и надежду. Искренне желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых и радостных дней, и чтобы в делах и начинаниях вам всегда сопутствовала удача», – сказано в поздравлении президента России Владимира Путина.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своем поздравлении отметил, что «весна – время обновления, которое несёт нам радость, настраивает на особую волну. И наши лучшие пожелания и самые тёплые слова 8 Марта мы посвящаем женщинам».

Кроме того, главу региона и всех северянок в её лице с праздником поздравили руководители субъектов РФ, федеральных органов власти, военных и правоохранительных структур, крупных предприятий.

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