При поддержке ОНФ в Мурманской области может быть реализован пилотный проект по борьбе с онкозаболеваниями

По инициативе Общероссийского народного фронта ведущие специалисты-онкологи Северо-Западного федерального округа начали ознакомление с состоянием онкологических служб страны. Одним из первых регионов, где побывали специалисты, стала Мурманская область. В областном центре специалисты оценили работу подразделений, которые оказывают помощь онкологическим больным, начиная с первичного звена и заканчивая специализированными лечебными учреждениями. На круглом столе в региональном отделении ОНФ было предложено реализовать в регионе пилотный проект по созданию центра скрининга рака молочной железы.

«Рост онкологических заболеваний, который отмечается в нашем регионе, говорит об улучшении методик диагностики. Профессионалы своего дела, эксперты Народного фронта Алексей Беляев и Андрей Карицкий в ходе поездки дали оценку состоянию нашей онкологической службы. После ознакомления с нашими учреждениями коллеги внесли предложения, которые будут направлены на улучшение оказания помощи онкологическим больным», – рассказала сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области, член Совета Федерации Татьяна Кусайко.

Важнейшими направлениями, над которыми необходимо работать, названы переподготовка кадров, развитие технологической базы и паллиативной помощи, внедрение системы электронной обработки данных. На круглом столе специалистами также озвучены основные причины поздней диагностики злокачественных новообразований – несвоевременное обращение (30,5% случаев), скрытое течение болезни (30%), отказ от обследования (12%). Ошибки специалистов в ходе выявления запущенных случаев составляют около 11%, это говорит о том, что необходимо тщательно готовить специалистов первичного звена. Активнее всего заболевания выявляют в Апатитах, Мончегорске, Ловозерском районе, ЗАТО Скалистый, Полярных Зорях. Больше всего смертей фиксировано в Мурманске, Кольской ЦРБ, Кандалакшской ЦРБ, Апатитско-Кировской ЦГБ.

Главный онколог СЗФО, доктор медицинских наук Алексей Беляев заявил, что необходим скрининг отдельных форм злокачественных образований, которые вносят существенную лепту во всю статистику. Он отметил, что скрининг позволяет существенно влиять на показатель смертности. Специалистов в Мурманской области нужно обучать, постоянно совершенствовать их знания и навыки. Прозвучало предложение, что обучение можно организовать в форме выездных циклов, по договоренности.

«Онкологическая служба в регионе нуждается в усовершенствовании и переоснащении оборудованием. Большую работу нужно проводить и в информационном плане, рассказывать населению, звать его на диспансеризацию. Добавлю, что сегодня есть проблемы среди пациентов мужского пола. Они слабо идут в медицинские кабинеты, над этим необходимо работать», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Мурманской областной думы Роман Пономарев.

По итогам круглого стола в адрес региональной власти будут направлены общественные предложения, в том числе о создании центра скрининга рака молочной железы.