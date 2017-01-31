При поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы

Росстат подвёл итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших в период с 2010 по 2015 год среднее профессиональное (включая бывшее начальное профессиональное) и высшее образование. По оценке специалистов ведомства, численность выпускников 2010-2015 годов составила 63,3 тысячи человек, из них 36,4 тысячи человек получили высшее, а 26,9 тысячи человек – среднее профессиональное образование.

Более половины выпускников (52 процента) обучались по программам специалитета и магистратуры, ещё чуть более 5 процентов – по программам бакалавриата, примерно 28 процентов и 14 процентов – соответственно по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

Из общего числа выпускников 73 процента имели работу уже в период обучения, у каждого второго она была связана с получаемой профессией (специальностью). После окончания обучения 43 процента выпускников, имевших работу, искали другую.

При поиске работы 69 процентов выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы (стажа), 36 процентов не смогли найти работу по полученной специальности и стольких же не устроил низкий уровень предлагаемой заработной платы.

Выпускники-специалисты среднего звена основной причиной трудностей при попытках оформиться на работу также назвали отсутствие трудового стажа (71 процент).

Невозможность найти работу по полученной профессии отметили 42 процента и отсутствие подходящих рабочих мест – 36 процентов лиц, получивших среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, а по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – соответственно 38 и 24 процента.

Почти 16 процентов специалистов средней квалификации не устраивал уровень предлагаемой заработной платы, а среди квалифицированных рабочих и служащих – каждого второго.

И всё же 92 процента выпускников нашли работу. Это на 1 процентный пункт ниже, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу, но на 3 процентных пункта выше, чем по России в целом.

Треть искавших работу после окончания образовательной организации нашли её в течение месяца, 40 процентов – в срок от 1 месяца до года. Для 12 процентов выпускников поиски другой работы не увенчались успехом (по России и Северо-Западному федеральному округу их доля составила соответственно 7 и 5 процентов).

В Мурманской области, как и в большинстве регионов России, выпускники в основном находили работу при помощи друзей, родственников и знакомых – 38 процентов, а каждый четвёртый – обратившись непосредственно к администрации (работодателю).

Первую работу, связанную с полученной профессией (специальностью), нашли 55 процентов трудоустроившихся выпускников (по России и Северо-Западному федеральному округу – соответственно 66 и 65 процентов).