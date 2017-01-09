При помощи квадрокоптера неизвестные пытались доставить в следственный изолятор Мурманска мобильные телефоны

Поражает изобретательность граждан, использующих последние достижения технического прогресса для совершения правонарушений. Сотрудники следственного изолятора, расположенного в Мурманске, проявив бдительность и оперативность, перехватили беспилотник, к которому леской был прикреплён чёрный полиэтиленовый пакет.

При обнаружении подозрительного летательного объекта над режимной территорией следственного изолятора, резервные группы СИЗО незамедлительно выдвинулись для осмотра внутренней запретной зоны и прилегающей территории.

Злоумышленник управлял квадрокоптером на значительном расстоянии от изолятора, но заметив приближение сотрудников учреждения, бросил управление летательным аппаратом и спешно скрылся на автомобиле.

Беспилотник произвёл вынужденную посадку на прилегающей к учреждению территории. Осмотр содержимого пакета, прикреплённого к квадрокоптеру, показал, что злоумышленники при помощи беспилотника пытались доставить на режимный объект три мобильных телефона, четыре сим-карты, а так же два зарядных устройства.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время проводится проверка с целью выяснения, кому принадлежал квадрокоптер, а также кому предназначалась посылка с запрещёнными к использованию на территории следственного изолятора предметами.

Напоминаем, в соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечёт административную ответственность.