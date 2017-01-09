Новогодние противоречия турбизнеса в ТериберкеПенсионные страдания: Минфин обеспокоился снижением стоимости баллов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.01.17 20:00

При помощи квадрокоптера неизвестные пытались доставить в следственный изолятор Мурманска мобильные телефоны

Поражает изобретательность граждан, использующих последние достижения технического прогресса для совершения правонарушений. Сотрудники следственного изолятора, расположенного в Мурманске, проявив бдительность и оперативность, перехватили беспилотник, к которому леской был прикреплён чёрный полиэтиленовый пакет.

При обнаружении подозрительного летательного объекта над режимной территорией следственного изолятора, резервные группы СИЗО незамедлительно выдвинулись для осмотра внутренней запретной зоны и прилегающей территории.

Злоумышленник управлял квадрокоптером на значительном расстоянии от изолятора, но заметив приближение сотрудников учреждения, бросил управление летательным аппаратом и спешно скрылся на автомобиле.

Беспилотник произвёл вынужденную посадку на прилегающей к учреждению территории. Осмотр содержимого пакета, прикреплённого к квадрокоптеру, показал, что злоумышленники при помощи беспилотника пытались доставить на режимный объект три мобильных телефона, четыре сим-карты, а так же два зарядных устройства.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время проводится проверка с целью выяснения, кому принадлежал квадрокоптер, а также кому предназначалась посылка с запрещёнными к использованию на территории следственного изолятора предметами.

Напоминаем, в соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечёт административную ответственность.

 

 

Комментарии

№ 109.01.17 20:26 - GastoNкруто
-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовал: 371 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Серафима прекрасная». Художественный сериал, 1 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Цвет власти». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области объём бюджетных инвестиций в основной капитал увеличился в 1,5 разаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорого-PRO ВалютуРубль продолжает укреплятьсяДоллар США и евро растут на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на с 10 январяНовый порядок оплаты услуг ЖКХ и правила общественного жилищного контроля утвердил премьер-министр РФ-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения