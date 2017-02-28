Мурманская область. Арктика28.02.17 18:02
Приход весны порадует жителей Мурманской области прекрасной зимней погодой
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдёт снег.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер восточный умеренный, ночью на севере области юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -20°, днём -3-8°. Гололедица.
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На 28 февраля толщина льда на большинстве рек и водоёмах Кольского полуострова равна 35-65 см, что меньше нормы и прошлого года на 2-20 см, на водных объектах юго-запада области толщина льда на 2-8 см больше прошлогодней.
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