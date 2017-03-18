Приметы кризиса: 19-летний житель п.Зверосовхоз отнял у курьера бокс с едой

Полицейскими задержан подозреваемый в грабеже, совершенном на территории Кольского района.

В дежурную часть рано утром обратился водитель, совершающий доставку заказов сети быстрого питания. Он сообщил о том, что остановил машину на Кильдинском шоссе, чтобы передать заказ клиенту. Когда открыл багажник, молодой человек, не собираясь оплачивать услугу, вырвал у него из рук бокс с едой на общую сумму 4,5 тысячи рублей и с похищенным скрылся с места происшествия.

Полицейскими были изъяты следы пальцев рук предполагаемого злоумышленника. Курьер описал его приметы. Информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Им оказался неработающий 19-летний житель п.Зверосовхоз, ранее судимый за кражу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до 4 лет.