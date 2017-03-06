Принудительный спуск лавин проводят в ХибинахХОРОШИЕ НОВОСТИ: «Безумные» бабушки среди нас и на «протест» вышли муравьи с плакатами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.03.17 06:00

Принудительный спуск лавин проводят в Хибинах

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, 6 марта с 10.00 до 18.00 часов планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров Хибин путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №№ 16, 17, 18 и 19 (над основной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр).

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности населения будет временно (на период подготовки и проведения подрыва) ограничиваться движение транспортных средств на автодороге г.Кировск – 23-й км (п. Кукисвумчорр): по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (от площадки ООО «Ресурс Транс» (бывший гараж «Юбилейный») до развилки на санаторий-профилакторий «Тирвас»); по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольская; по автомобильной дороге к санаторию-профилакторию «Тирвас».

Нахождение людей и техники в опасной зоне проведения работ категорически запрещено. Перед началом проведения работ будет произведено звуковое оповещение (подача звукового сигнала).

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города Кировска 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»Ударники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовало: 550 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире10:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)10:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)10:35«Открытая студия». Тематическая программа (12+)11:10«Германская головоломка». Документальный цикл, серия 4 (16+)12:00«Столица». Тематическая программа13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ 2016 году сильно сократились объёмы сбережений россиянКоличество «займов до зарплаты» в одни руки ограничат-PRO ВалютуДоллар подскочил на 50 копеек, евро – почти на 47 копеекДоллар вырос почти на 3 копейки, евро снизилось на 2 копейки-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилейКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 мартаОпыт владельцев электроотопления в квартирах Кандалакши пригодится Заполярью и стране-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения