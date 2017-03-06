Принудительный спуск лавин проводят в Хибинах

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, 6 марта с 10.00 до 18.00 часов планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров Хибин путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №№ 16, 17, 18 и 19 (над основной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр).

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности населения будет временно (на период подготовки и проведения подрыва) ограничиваться движение транспортных средств на автодороге г.Кировск – 23-й км (п. Кукисвумчорр): по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (от площадки ООО «Ресурс Транс» (бывший гараж «Юбилейный») до развилки на санаторий-профилакторий «Тирвас»); по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольская; по автомобильной дороге к санаторию-профилакторию «Тирвас».

Нахождение людей и техники в опасной зоне проведения работ категорически запрещено. Перед началом проведения работ будет произведено звуковое оповещение (подача звукового сигнала).

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города Кировска 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).