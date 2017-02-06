«Природа и Молодёжь» объявляет городской сбор макулатуры!

9 и 10 февраля c 15.00 до 19.00 в офис общественной организации «Природа и Молодёжь» (г.Мурманск, просп. Кольский 110а, остановка «Автопарк») можно будет принести накопившуюся макулатуру.

Принимаются книги, журналы (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумага из принтеров, измельченная в шредере бумага, отходы типографий, картонные коробки, упаковки от сухих продуктов и вещей (коробки от круп, косметических средств и т.д.).