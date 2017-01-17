Призерами олимпиады школьников по французскому языку стали 11-классницы из Мурманска и Мончегорска

С 11 по 12 января 2017 года на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» прошёл региональный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, в котором приняли участие учащиеся образовательных организаций Мурманска, Мончегорска, Североморска.

По оценкам жюри, участники продемонстрировали интерес к изучаемому языку, достаточно богатый словарный запас, высокий уровень владения навыками устной и письменной речи.

Призерами олимпиады стали одиннадцатиклассницы из Мурманска и Мончегорска.

13 января стартовал региональный этап олимпиады по литературе, в котором примут участие 90 школьников области.