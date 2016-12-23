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Мурманская область. Арктика23.12.16 09:32

Проблема отработки практических навыков учащимися и их дальнейшего трудоустройства остаётся актуальной - Вадим Милиев

В Мурманске прошло очередное заседание комиссии по образованию и профессиональной подготовке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.  Работодатели, представители образовательных организаций и Министерства образования и науки Мурманской области встретились, чтобы обсудить ситуацию в сфере подготовки кадров для строительных предприятий региона. Востребованность специалистов данной отрасли в регионе по-прежнему остается высокой.

Директор Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота Вадим Милиев отметил, что на сегодняшний день образовательные организации, выпускающие специалистов строительной отрасли, имеются по всей Мурманской области. Учащиеся принимают активное участие в различных конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах не только в регионе, но и по всей России, где показывают хорошие результаты. Тем не менее, проблема отработки практических навыков учащимися и их дальнейшего трудоустройства остаётся актуальной.

Участники заседания пришли к мнению, что проблему опять же необходимо решать системно. Обсуждалась и проблема отсутствия бюджетных мест в отдельных образовательных организациях на строительные специальности, и необходимость создания учебных лабораторий на базе предприятий.

Собравшиеся отмечали, что, как и во всех отраслях профессионального образования, работодатели и образовательные учреждения должны выступать партнёрами в деле подготовки кадров, но необходимо внедрение практики государственной поддержки предприятий – участников процесса обучения будущих специалистов.

 

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