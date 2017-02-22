Продажи пищевых продуктов в розничной сети в январе продолжили падение, но меньшими темпами

Как сообщает Росстат, в январе текущего года оборот розничной торговли в России сократился на 2,3% (год к году), до 2 трлн 204,5 млрд рублей. Динамика рынка розничной торговли в прошлом месяце заметно улучшилась по сравнению с декабрем, когда спад составил 5,9%.

По данным статистического ведомства, продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе снизились на 3,3% (в декабре - на 6,5%), до 1 трлн 75,2 млрд рублей. Оборот торговли непродовольственными товарами сократился на 1,3% (в декабре - на 5,3%), до 1 трлн 129,3 млрд рублей.