Продолжается обучение команд муниципальных образований Мурманской области по программам управления развития моногородов. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. С 2016 года Фонд развития моногородов проводит обучение команд. В конце прошлого года обучение на базе Московской школы управления «Сколково» прошла команда Кировска. А в феврале на учёбу отправилась команда Ковдора.

«Обучение проходило на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По результатам лекций, мастер-классов и тренингов командой подготовлена презентация, которая содержит первичный анализ ситуации и направления развития города с учетом задач, которые ставит федеральная власть по уходу от монозависимости», – проинформировала Елена Тихонова.

Врио главы муниципального образования Роман Дурягин дополнил, что сейчас местная администрация внедряет страницу в социальных сетях, где будет информировать население об этапах обучения, а также обсуждать с активными жителями первоочередные задачи.

Алексей Тюкавин напомнил, что компания «ЕвроХим» совместно с Ковдорским ГОКом практически подготовила мастер-план развития города, и предложил максимально эффективно использовать опыт, полученный во время обучения, для скоординированной работы с градообразующим предприятием.

«Разработанный компанией «ЕвроХим» мастер-план станет подспорьем в реализации задач по уходу Ковдора от монозависимости. Важно совместно сформулировать направления развития города по снижению зависимости от основного предприятия, наметить пути развития альтернативных направлений занятости для того, чтобы люди всегда имели возможность для выбора перспективной профессии и могли найти работу», – отметил Алексей Тюкавин.

Следующей на обучение отправится команда Оленегорска.

«Настоятельно прошу учесть опыт тех, кто ездил до вас, чтобы начинать обучение не с чистого листа, а опереться на то, что уже было сделано вашими коллегами», – сказал Алексей Тюкавин.