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Мурманская область. Арктика06.03.17 10:43

Продолжается приём заявок для участия в региональном детско-юношеском эстрадно-джазовом конкурсе «Фонограф-дебют»

В Мурманской области продолжается прием заявок для участия в региональном детско-юношеском эстрадно-джазовом конкурсе «Фонограф-Дебют». Конкурс проводит Заслуженный артист России Сергей Жилин при поддержке Мурманского областного фонда содействия гражданским инициативам «Время добра». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 6 до 17 лет. Победители конкурса получат уникальную возможность пройти обучение в студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина и принять участие в гала-концерте конкурса в Москве.

В рамках конкурса фонд «Время добра» сделает ещё один подарок жителям области – 8 апреля на площадке Мурманской областной филармонии состоится концерт Сергея Жилина «Фонограф-дебют», в котором выступят участники нескольких сезонов проекта «Голос. Дети» и воспитанники творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф». На концерте прозвучит также классический инструментальный джаз в исполнении самого маэстро и его блистательного коллектива «Фонограф-джаз-бэнд». Пригласительные билеты на концерт от фонда «Время добра» получат все участники очного этапа конкурса.

В региональном детско-юношеском эстрадно-джазовом конкурсе «Фонограф-дебют» могут принять участие как учащиеся музыкальных образовательных учреждений, так и дети, занимающиеся самостоятельно, наделенные уникальными музыкальными способностями. Возрастные категории от 6 до 11 лет и от 12 до 17 лет. Конкурс проходит в номинациях «Сольное вокальное исполнительство» и «Сольное инструментальное исполнительство». Для участия в конкурсе необходимо не позднее 27 марта подать заявку в электронном виде на почту fonografcontest@gmail.com.

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