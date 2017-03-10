Продолжаются игры традиционного Кубка Мурманской области по юкигассен

В Мончегорске состоялся второй этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен. В городском парке, на берегу озера Лумболка, в снежных боях сошлись девять команд — работающая молодежь и жители Мончегорска, Заполярного и Никеля. Четвертый год подряд игры Кубка проводятся при поддержке Кольской ГМК.

Лучшей по итогам второго этапа оказалась сборная Печенгского района «Энтранс», вторыми стали работники «Управления КГМК» из Мончегорска, на третьем месте команда «Расплав». Стоит отметить, что все представленные команды не единожды занимали призовые места на отборочных этапах игр прошлых лет.

Напомним, старт традиционному Кубку Мурманской области по юкигассен в этом году был дан в Мурманске. Следующий – третий – этап Кубка состоится в Кандалакше 11 марта, в нем могут принять участие команды Кандалакшского района, Ковдора и города Полярные Зори.

IV Кубок Мурманской области по юкигассен финиширует 25-26 марта в Кировске, где встретятся лучшие команды со всех отборочных этапов. Победитель отправится на Чемпионат Европы по юкигассен в финский Кемиярви.