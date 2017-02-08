Продуктовые карточки не дадут умереть нищим россиянам и оградят их от «неправильных» покупок

Минпромторг намерен в 2017 году дать старт программе продуктовой поддержки для нуждающихся граждан, заявил вчера министр Денис Мантуров. Предполагается, что граждане получат карты для начисления «баллов», которые можно будет использовать на покупку отечественных продуктов. «Программа рассчитана на то, чтобы потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», - уточнил глава министерства.

Он ожидает, что программа поможет не только малоимущим гражданам, но и предприятиям агропромышленного сектора. Программа, по словам Мантурова, получила одобрение МЭР и будет доработана совместно с Минфином. Первоначальная оценка стоимости программы от министерства - 140 млрд рублей.

Напомним, соответствующая стратегия была выработана ещё осенью 2015 года и предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться баллы или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства - овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.

Карточки, или как их иногда называют «продовольственные ваучеры» используются во многих странах мира и нацелены на предоставление адресной помощи беднейшим слоям населения. Цены таким образом освобождаются от излишнего контроля, что позволяет производителям воспользоваться их ростом. Это нормальный инструмент в условиях рыночной экономики - рост цен подстегивает капиталовложения в производство, за счёт чего оно ускоряется, а потом цены падают.

Продуктовые карточки помогают помочь пережить период подорожания и не допустить социальной напряженности. Простое повышение денежного довольствия малообеспеченным неэффективно, поскольку деньги, по мнению чиновников, могут быть истрачены на «неправильные» покупки.

Сейчас об этом механизме вновь заговорили в связи с тем, что малообеспеченных стало больше, хотя и не настолько, как это было после дефолта 1998-1999 годов. Реальные доходы населения за последние два года сократились, в частности, пенсии в 2016 году были проиндексированы не в полной мере. На этом фоне рост цен вызвал снижение покупательной способности.

Шанс, что программу все же запустят - и довольно быстро - велик. Накопившаяся инфляция и снижение доходов приводят к сокращению потребления населением мяса, овощей, фруктов и других полезных продуктов, что фиксирует статистика. Для поддержания здоровья населения эта мера, что называется назрела.

Ещё одна причина - необходимость поддержать спрос на отечественное продовольствие. Агропромышленная отрасль в последние годы растет и нуждается в поддержке, особенно при условии отмены санкций, о которой в последнее время немало говорят. Если это произойдет, Россия отменит свои ограничения, чего наше сельское хозяйство боится. Карточки дадут ему дополнительный козырь, гарантированный рынок сбыта и возможности для дальнейшего роста.

Суммы на это потребуются немалые. В России, в отличие от США и Европы, где много дающих прирост населения мигрантов, население стареет. Число трудоспособных сокращается. Но на фоне роста цен на нефть и, как следствие, доходов от нефтяного экспорта, у власти появились средства, и, видимо, принято решение выполнить это обещание.

Можно предположить, что принимать карточки будут не все магазины, а лишь некоторые - скажем, один или несколько в районе. При этом их, как в случае с торговлей табаком или алкоголем, будут выборочно контролировать, чтобы не допустить реализации по карточкам «не тех» продуктов или товаров.

Однако, в отличие от развитых стран, в России продуктовые карточки вызывают негативные ассоциации - война, голод, перестройка. Поэтому, в преддверии выборов 2018 года нужно реализовать эту давно запланированную меру как можно скорее, чтобы она не связывалась у населения с теми тяжелыми периодами, пишет 1prime.ru.