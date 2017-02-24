Проект «Белкомур» повысит эффективность развития проектов Арктики

Проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» (Белое море - Коми - Урал) рассмотрен рядом федеральных министерств и ведомств, получил несколько замечаний, которые в настоящее время устраняются. В целом проект находится в очень высокой степени готовности, к лету 2017 года планируется представить его правительству РФ для последующего принятия решения о реализации по принципу государственно-частного партнерства по типу концессии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО «МК «Белкомур» Владимир Щелоков.

«Общее собрание совета директоров компании «Белкомур» 17 февраля приняло ряд важных решений. Во-первых, пропорционально был увеличен акционерный капитал общества за счёт займов от учредителей - Архангельской области, Республики Коми и Пермского края. Это необходимо для актуализации проекта, он находится в очень высокой степени готовности. Организационная и финансовая модель проекта была представлена министерствам и ведомствам, получила ряд замечаний, которые наши консультанты сейчас устраняют, совершенствуют проект», - сообщил ТАСС Владимир Щелоков.

Кроме того, отметил он, Институт экономики и развития транспорта (дочерняя структура ОАО «РЖД») заканчивает работу по оценке эффективности проекта для «Российских железных дорог». Завершена работа по логистическим цепочкам - стоимости доставки грузов от зоны их зарождения до зоны погашения, до портов, насколько выгоднее их везти по «Белкомуру», чем по существующей железнодорожной сети. «Это достаточно серьёзная работа с расчётами по каждому виду грузов. Наши прогнозные оценки подтверждены полностью», - отметил Щелоков.

Он привел пример: основной производитель калийных удобрений в стране, Соликамско-Березниковский узел, основными потребителями которого являются Бразилия и Китай, получают спрямление по «Белкомуру» на 850 км . При отправке грузов в Архангельский глубоководный порт экономия для «ЕвроХима» и «Уралкалия» будет значительная - более 4 долларов за каждую тонну. С учётом того что по расчётам эти компании могут отправить по «Белкомуру» более 15 млн тонн, получается экономия под 100 млн долларов. Институт также подтвердил прогноз по максимальной мощности «Белкомура» - 35 млн тонн грузов в год.

Кроме того, сообщил Щелоков, заключён договор с Центром стратегических разработок (ЦСР), возглавляемым Алексеем Кудриным. «Центр должен посчитать макроэкономический эффект для экономики всех регионов, не только трех - Архангельской области, Коми и Пермского края, а 8 регионов, прилегающих к будущей дороге. Все они получат экономический эффект. По предыдущей работе, которую Центр выполнял по заказу ВЭБа, где также оценивался наш инвестпроект, оценка валового регионального продукта, его роста в результате строительства «Белкомура» - не менее 4%, что очень много», - отметил Щелоков.

Работа ЦСР планируется в четыре этапа, результаты первого ожидаются в конце марта к Международному арктическому форуму в Архангельске. На секции, которую возглавит министр транспорта РФ Максим Соколов, планируется доклад губернатора Архангельской области Игоря Орлова по «Белкомуру» и доклад потенциального инвестора, главы китайской компании «Poli» Ван Линя.

21 февраля состоялось совещание в Институте экономики и развития транспорта по оценке эффективности «Белкомура» для РЖД. «Мы понимаем, что выходим на параметры, которые делают проект для РЖД выгодным. Он позволит сэкономить РЖД более 72 млрд рублей, необходимых на расшивку действующих железнодорожных узлов, требующих модернизации. То есть в случае реализации нашего проекта государству не придётся тратить дополнительно 72 млрд рублей на расшивку Соликамско-Березниковского узла, Кировского узла и других, эти проблемы для государства будут сняты», - подчеркнул гендиректор «Белкомура».

По его словам, ключевой этап в этом году - решение правительства России по проекту. «Мы планируем к лету 2017 года обратиться в правительство за решением о реализации этого проекта на условиях государственно-частного партнерства по типу концессии. Чтобы было принято такое решение, необходимо постановление правительства. Планируем войти в правительство с таким предложением в июне», - подытожил Щелоков.

Проект «Белкомур» формирует новый железнодорожный маршрут, соединяющий промышленно развитые регионы Сибири и Урала с портами Севера и Северо-Запада России. Совместно с такими проектами, как «Мурманский транспортный узел», «Северный широтный ход» и строительство нового порта Сабетта, расширение архангельского порта «Белкомур» повысит эффективность развития проектов Арктики, обеспечит формирование железнодорожного международного транспортного коридора по территории России в направлении Европейский Север России - Китай. «Белкомур» позволит сократить плечо доставки грузов из Сибири и Урала на 800 км .

На региональном уровне проект даст возможность промышленного и социально-экономического развития Коми, Пермского края, Архангельской и Мурманской областей и других прилегающих регионов. В ходе создания магистрали предполагается реализовать ещё 39 инвестпроектов комплексного развития регионов Северо-Запада России. Их реализация привлечёт свыше 720 млрд рублей частных инвестиций и позволит создать 28 тысяч новых рабочих мест. Мощность создаваемой магистрали - 35 млн тонн грузов в год.

Уголь, минеральные удобрения, нефть, лес, руды, строительные материалы, контейнеры будут направляться к опорным портам Северного морского пути: в порты Мурманска, Архангельска, Беломорска, в перспективе - порт Сабетта. Объём привлекаемого внебюджетного финансирования на строительство дороги составит свыше 260 млрд рублей. Окупаемость инвестиций частных партнеров будет обеспечена за счёт сбора тарифа за провоз грузов, а также указанной платы концедента. По завершении срока эксплуатации (26 лет) магистраль «Белкомур» будет передана Российской Федерации для дальнейшего использования.