Проекты молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области получат господдержку

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области подвело итоги конкурса проектов и программ молодёжных и детских общественных объединений региона на 2017 год.

На первом этапе проекты, участвующие в конкурсе, оценивались по формальным признакам: соответствие критериям и требованиям положения о проведении конкурса.

Далее комиссия провела экспертную оценку проектов по 100-балльной шкале. Одним из главных критериев оценки являлась социальная эффективность реализуемых проектов.

На итоговом заседании членами комиссии были определены размеры предоставляемых субсидий на реализацию проектов-победителей. Общая сумма, выделенная из областного бюджета на реализацию проектов конкурса в 2017 году, составила 540 тысяч рублей.

Победителями конкурса этого года стали 10 из 14 заявленных проектов. Это проект «Молодежный поисковый отряд «MONCHA-СПАС» и «Памяти павших будем достойны!» Городской детской и молодежной общественной организация «Союз детских и молодёжных общественных объединений г. Мончегорска», «Мурманский региональный форум «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя» и проект «Молодёжный движ» Кандалакшской местной молодёжной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение», проекты местной общественной молодёжной организации «Совет молодёжных организаций города Апатиты» – «XX молодежный творческий фестиваль «Северный Арбат. Весна», «Лагерь-семинар «Мы вместе. Мы едины» и проект «Кубок Мурманской области по Юккигассен», «Пятнадцатилетние герои» местной Никельской общественной организации социальных инициатив «Активный Никель», проект «Открытые областные соревнования по мотокроссу «Мото-драйв» и «Областной спортивно-туристический этнографический слет обучающихся» местной общественной детской и молодёжной организации «Союз детских и молодёжных общественных объединений г. Кировска Мурманской области».

Ход реализации проектов-победителей конкурса будет освещаться на молодёжном портале Мурманской области «Чердак».

Конкурс проводился в целях стимулирования активных действий молодежных и детских общественных объединений по вовлечению подростков и молодежи Мурманской области в общественно полезную деятельность.