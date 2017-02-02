Мурманская область. Арктика02.02.17 08:29
Проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви закрыт
Как сообщает «Мурманскавтодор», ввиду сложных погодных условий на 8 часов 2 февраля закрыт проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви с 0 км - 23 км.
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