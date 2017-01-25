Мурманская область. Арктика25.01.17 09:13
Проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви закрыт с 4 часов ночи
Как сообщает «Мурманскавтодор», ввиду сложных погодных условий на 4 часа 25 января закрыт проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви с 0-23 км.
Телефоны диспетчерской службы «Мурманскавтодора»: (8152) 21-40-70 , (8152) 25-08-08.
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