Профилактика гриппа и ОРВИ в детских садах Мурманска даёт положительный эффект

Во всех дошкольных учреждениях Мурманска круглый год проводится оздоровительная кампания. Чтобы укрепить детский иммунитет в сезон простудных заболеваний и гриппа, разработан целый комплекс мероприятий. В их числе занятия физической культурой с тренером, активные игры на свежем воздухе, приём витаминов и полезных добавок.

– В настоящее время во всех дошкольных учреждениях города введены дополнительные мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ, – рассказала главный специалист сектора дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска Лариса Жуверцева. – На сегодняшний день ни один детский сад не закрыт на карантин, все работают в штатном порядке.

В мурманских детских садах уделяется большое внимание организации спортивной работы. По пожеланиям детей и их родителей во многих учреждениях открыты спортивные секции.

В детском саду № 95 тоже активно внедряют современные методики, помогающие сберечь здоровье маленьких мурманчан. Помимо традиционных занятий на улице, танцевальных уроков, дошколятам преподают аэробику, проводят закаливание.

– Профилактика гриппа в нашем учреждении включает в себя меры по предотвращению распространения вируса и укреплению детского иммунитета, – отметила заведующая ДОУ № 95 Марина Машихина. – Регулярно осуществляется контроль температурного режима, проводится проветривание, кварцевание помещений. Также организована пропаганда здорового образа жизни среди родителей и членов семей наших воспитанников.