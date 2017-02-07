Мурманская область. Арктика07.02.17 09:59
Проиндексированы денежные выплаты почетным донорам России и почётным донорам СССР
Министерство социального развития Мурманской области сообщает, что постановлением правительства Российской Федерации с 1 февраля 2017 года установлен размер индексации 1,054 для ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР».
С учётом размера индексации в 2017 году размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным этими нагрудными знаками, составляет 13041 руб. 14 копеек.
В соответствии с требованиями законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год (в полном размере) в срок до 1 апреля центрами социальной поддержки населения.
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