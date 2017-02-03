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Мурманская область. Арктика03.02.17 13:45

Проиндексированы государственные пособия гражданам, имеющим детей

Постановлением правительства Российской Федерации с 1 февраля 2017 года установлен размер индексации 1,054 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, с учетом индексации соответственно составят:

а) пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, – 613,14 руб. (с учётом районного коэффициента 1,4 – 858,40 руб., с учётом районного коэффициента 1,7 – 1042,34 руб., с учётом районного коэффициента 1,8 – 1103,65 руб.);

б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, – 613,14 руб. (с учётом районного коэффициента 1,4 – 858,40 руб., с учётом районного коэффициента 1,7 – 1042,34 руб., с учётом районного коэффициента 1,8 – 1103,65 руб.);

в) единовременное пособие при рождении ребёнка – 16350,33 руб. (с учётом районного коэффициента 1,4 – 22 890,46 руб., с учётом районного коэффициента 1,7 – 27795,56 руб., с учётом районного коэффициента 1,8 – 29430,59 руб.);

г) ежемесячное пособие по уходу за ребёнком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, осуществляющим уход:

за первым ребёнком, – 3065,69 руб. (с учётом районного коэффициента 1,4 – 4 291,97 руб., с учётом районного коэффициента 1,7 – 5211,67 руб., с учётом районного коэффициента 1,8 – 5518,24 руб.);

за вторым и последующими детьми, – 6131,37 руб. (с учётом районного коэффициента 1,4 – 8583,92 руб., с учётом районного коэффициента 1,7 – 10423,33 руб., с учётом районного коэффициента 1,8 – 11036,47 руб.);

д) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 25892,45 руб. (с учётом районного коэффициента 1,4 – 36249,43 руб., с учётом районного коэффициента 1,7 – 44017,17 руб., с учётом районного коэффициента 1,8 – 46606,41 руб.);

е) ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 11096,76 руб. (с учётом районного коэффициента 1,4 – 15535,46 руб., с учётом районного коэффициента 1,7 – 18864,49 руб., с учётом районного коэффициента 1,8 – 19974,17 руб.).

Размер индексации установлен для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, указанными в части 1 статьи 4 Федерального закона «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

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