Прокуратура г.Кировска проводит проверку по факту схода лавины в районе Скального ущелья

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, по предварительным данным, сегодня из-за неблагоприятных погодных условий произошёл сход лавины на группу из 11 человек, которые в нарушении установленного порядка не были зарегистрированы в МЧС и передвигались на снегоходах в районе ущелья Скальная Южного склона горы Вудьяврчорр. В результате погибли 2 туристов из Архангельска, 1 туриста извлекли живого.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор г.Кировска, который координирует работу правоохранительных органов по выявлению всех причин и обстоятельств происшествия.

В настоящее время на месте завала работают сотрудники МЧС и спецтехника, ведутся поисковые работы.

По поручению прокурора области Василия Щербакова прокуратурой начата проверка по факту обязательного информирования туристов, пребывающих на отдых в г.Кировск, о лавинной опасности, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц.

Решается вопрос о направлении материалов в следственные органы для уголовного преследования.