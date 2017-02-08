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Мурманская область. Арктика08.02.17 10:13

Прокуратура Мурманской области отстаивает права северян в сфере оплаты труда

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды обшей юрисдикции в интересах работников за 12 месяцев 2016 года направлено 1075 исков (заявлений) на общую сумму 47 млн 78 тысяч рублей. В настоящее время судом удовлетворено 975 исков (заявлений) данной категории на общую сумму свыше 38 млн рублей.

Так, по факту выявленной непогашенной задолженности по заработной плате перед работниками прокурором г.Кандалакши в суд общей юрисдикции предъявлено 434 иска на общую сумму 13 млн 106 тысяч рублей. Все иски удовлетворены.

С целью обеспечения права граждан на оплату труда Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в суд общей юрисдикции направлен 181 иск о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы в пользу работников ЗАО «Специальная производственно-техническая база «ЗВЁЗДОЧКА», УМПП «Жилкомхоз» ЗАТО Александровск и АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» на общую сумму 6 млн 226 тысяч рублей. Из них мировым судом рассмотрено и удовлетворено 180 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 6 млн 103 тысячи рублей, 1 иск находится на рассмотрении.

Прокурором Кольского района активно велась работа по погашению задолженности, образовавшейся перед работниками филиала «МТФ Полярная Звезда в н.п. Междуречье Кольского района Мурманской области» ООО «Полярная Звезда», МУП «ЖКУ п. Молочный» и ЗАО «Аэросервис». С этой целью прокурором района направлено в суд 117 исков о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 3 млн  964 тысячи рублей. Все иски судом рассмотрены и удовлетворены.

Прокурором Первомайского административного округа г.Мурманска направлено в суд общей юрисдикции 116 исков о взыскании задолженности по заработной плате в пользу работников СПТБ ОАО ПГ «Новик» на общую сумму 14 млн 370 тысяч рублей. Судом рассмотрено и удовлетворено 80 исков (заявлений) на общую сумму 9 млн 842 тысячи рублей, остальные находятся на рассмотрении.

Прокурором Ковдорского района велась работа по погашению задолженности, образовавшейся перед работниками ООО «Ковдорслюда», МУП «Ёна» и ООО «Ёнский». С этой целью прокурором района направлено в суд 78 исков о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 1 млн 992 тысячи  рублей. В настоящее время все иски удовлетворены.

Как показывает проведенный анализ, после обращения горрайпрокуроров в суды работодателями задолженность по заработной плате перед работниками погашается.

Кроме того, ввиду добровольного исполнения ответчиками заявленных прокурорами требований судом прекращено производство по 62 искам прокуроров на общую сумму 2 млн 395 тысяч рублей.

Работа, направленная на восстановление нарушенных прав граждан в сфере оплаты труда, органами прокуратуры области продолжена.

Комментарии

№ 108.02.17 12:33 - Алексейчто толку от этих прокуроров! Решение вынесли и на этом всё. Уже прошло 3 года , были и суды и посадки! а вопрос остался.Где деньги работников ОАО 1118!?
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