Прокуратура обвиняет управляющие организации Мурманска в бездействии

Органами прокуратуры по поручению прокурора области Василия Щербакова проведены проверки осуществления исполнителями коммунальных услуг обязательств по уборке скопления снега и наледи при обслуживании многоквартирных жилых домов, а также социально значимых объектов.

В рамках проверок окружными прокуратурами г.Мурманска выявлены многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением работ по уборке скопления снега и наледи при обслуживании многоквартирных жилых домов, а также придомовой территории в деятельности ряда управляющих организаций.

Так, прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска выявлены факты наличия на кровли многоквартирных домов №№ 13 и 14 по ул.Копытова в Мурманске снежно-ледяных образований, а также ненадлежащего содержания придомовой территории.

Учитывая характер выявленных нарушений, прокуратурой округа руководителю ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в отношении указанного должностного лица возбуждено административное производство.

Нарушения аналогичного характера выявлялись окружными прокуратурами г.Мурманска в деятельности ООО «Мурманская управляющая жилищно-сервисная компания», ООО «Управляющая компания «Недвижимость Сервис», ООО «МурманАрктикСервис», ООО «УСПЕХ СЕРВИС», ООО «Техдом», ООО «Октябрьское-ЖЭУ», ООО «Севергрупп», ООО «Севжилсервис», ООО «Наш общий дом», ММУП «Эксплуатация-Сервис», ООО «Мурманжилсервис», ООО «Управдом», ООО «УК Недвижимость-Сервис», ООО «МГК», ООО «ЖЭК».

Бездействие управляющих организаций выявлено также прокурорами городов Кандалакша, Апатиты, Североморска, Полярные Зори, Кольского, Печенгского районов, Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Факты ненадлежащего осуществления исполнителями коммунальных услуг обязательств по уборке скопления снега и наледи выявлялись в деятельности ООО «Континент», обслуживающего место массового скопления людей - универсам «Твой», расположенный по адресу: г.Мурманск, ул.Баумана, 33.

Всего в рамках проверок, проведенных в декабре 2016 года, органами прокуратуры внесено 32 представления, в суд общей юрисдикции направлено 1 исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения, в отношении 18 лиц возбуждены административные производства.

Кроме того, по 2 материалам, направленным органами прокуратуры в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в правоохранительные органы возбуждены уголовные дела.