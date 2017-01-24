Прокуратура Октябрьского административного округа г. Мурманска выявила многочисленные нарушения в деятельности управляющих компаний

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска в соответствии проведена проверка информации, размещенной в СМИ о соблюдении управляющими компаниями обязанности по содержанию придомовой территории, обслуживаемых МКД в зимний период.

В ходе указанной проверки прокуратурой округа проведены обследования дворовых территорий, а также внутриквартальных проездов, расположенных на территории округа. Установлено, что управляющими организациями допускаются нарушения, выразившиеся в ненадлежащей уборке придомовых территорий многоквартирных домов; выявлены факты неудовлетворительного состояния проездов и кровель МКД.

По выявленным нарушениям требований жилищного законодательства, а также правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, прокуратурой округа в отношении руководителей ООО «УК Евродом», ММУП «Эксплуатация-Сервис» возбуждены административные производства по ст. 7.22 КоАП РФ, которые направлены в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области для рассмотрения по существу.

В отношении и.о. директора ММУП «Эксплуатация-Сервис» возбуждено административное по статье 2 закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», которое направлено для рассмотрения по существу в административную комиссию Управления Октябрьского административного округа города Мурманска

Кроме того, прокуратурой округа руководителям перечисленных Обществ, а также генеральным директорам ООО «Октябрьское ЖЭУ», ООО «Октябрьское-ЖЭУ», ООО «ЖИЛСПЕЦСТРОЙ», ООО «УК Заполярье-сервис», ООО УК «Наш Дом», ООО «Мурманская Городская Компания» внесены представления. Поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.