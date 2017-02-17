Прокуратура опять выявила факты ненадлежащей уборки придомовых территорий многоквартирных домов

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска в соответствии с заданием прокуратуры Мурманской области проведена проверка соблюдении управляющими компаниями обязанности по содержанию придомовой территории, обслуживаемых дома в зимний период.

В её ходе прокуратурой округа проведены обследования дворовых территорий, а также внутриквартальных проездов, расположенных на территории округа. Установлено, что управляющей организацией ООО «ЖЭК» допускаются нарушения, выразившиеся в ненадлежащей уборке придомовых территорий многоквартирных домов; выявлены факты неудовлетворительного состояния проездов и кровель.

По выявленным нарушениям требований жилищного законодательства в отношении руководителя управляющей компании возбуждено административное производство по ст. 7.22 КоАП РФ, которое направлено в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратурой округа генеральному директору ООО «ЖЭК» внесено представление.