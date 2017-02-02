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Мурманская область. Арктика02.02.17 09:10

Прокуратура потребовала устранить нарушения при организации платной парковки на территории привокзальной площади Аэропорта «Мурманск»

Прокуратурой Кольского района проведена проверка соблюдения требований законодательства при организации платной парковки на территории привокзальной площади Аэропорта «Мурманск». Во время её  было установлено, что в деятельности ООО «АЭРО-СТ» при оказании услуг парковки имеются нарушения закона РФ «О защите прав потребителей».

Так, из решения суда по иску Мурманского транспортного прокурора к ОАО «Аэропорт Мурманск» о возложении обязанности обеспечить кратковременную остановку автотранспортных средств в зоне безопасности для посадки (высадки) пассажиров следует, что места для стоянки транспортных средств, предоставляемые ООО «АЭРО-СТ» по схеме дорожного движения на привокзальной площади аэропорта «Мурманск», попали в зону транспортной безопасности, в которой стоянка транспортных средств запрещена.

В этой связи ООО «АЭРО-СТ» в декабре 2016 года внесло изменения в схему организации движения на привокзальной площади, а соответственно и в Правила пользования платной парковки на привокзальной площади Аэропорта «Мурманск», согласно которым исключена парковка, стоянка транспортных средств в зоне безопасности и на тротуаре, и организована стоянка у края проезжей части автомобильной дороги.

Также ООО «АЭРО-СТ» в целях приведения парковочных мест по новой схеме движения организованы мероприятия по установки дорожных знаков, обозначающих места парковки, направления и дальности действия знака. Однако, указанные изменения внесены в схему дорожного движения на привокзальной площади аэропорта «Мурманск» и установлены соответствующие дорожные знаки без согласования с ОАО «Аэропорт Мурманск».

Принимая во внимание, что аэропорт является субъектом транспортной инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается непосредственно на ОАО «Аэропорт Мурманск», не согласование ОАО «Аэропорт Мурманск» схемы организации дорожного движения на территории привокзальной площади, недопустимо.

Таким образом, ООО «АЭРО-СТ» самовольно установило дорожные знаки и организовало парковку автотранспортных средств у края проезжей части автомобильной дороги на привокзальной площади в аэропорте «Мурманск» без согласования с ОАО «Аэропорт Мурманск», чем нарушены прав потребителей, которым фактически надлежащие услуги не оказываются.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес директора ООО «АЭРО-СТ» внесено представление. 

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