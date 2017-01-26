Прокуратура требует от МТЭЦ произвести перерасчёт за ненадлежащим образом оказанные коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению

Прокуратурой Первомайского округа города Мурманска проведена проверка по факту аварии произошедшей 22 января на трубопроводе теплосети диаметром 530 мм между ТК 8/1 до ТК 8/1а по ул. Дзержинского в областном центре вследствие чего отсутствовало отопление и горячее водоснабжение в 670 многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского административного округа Мурманска.

В ходе проверки установлено, что температура теплоносителя была снижена ПАО «Мурманская ТЭЦ» с 87 градусов до 32 градусов. ПАО «Мурманская ТЭЦ» принимало меры по устранению аварии, вместе с тем, в течение длительного периода времени - с 3.30 22 января до 00.20 23 числа жильцы необоснованно были ограничены в предоставлении коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению, что в условиях зимы и низких температур наружного воздуха является недопустимым.

По результатам проверки в адрес генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» внесено представление об устранении нарушений законодательства об оказании жилищно-коммунальных услуг гражданам, содержащим предложение о привлечении к ответственности виновных в аварии лиц, а также требование произвести перерасчёт за ненадлежащим образом оказанные коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.