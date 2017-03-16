Прокуратура вынудила директора МУП «ЖКХ п.Молочный» выплатить зарплату работникам

По постановлению прокуратуры Кольского района Государственной инспекцией труда в Мурманской области за нарушение трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы и.о. директора МУП «ЖКХ п.Молочный» привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры на предприятии погашена задолженность по заработной плате на сумму почти 300 тысяч рублей

Как установлено в ходе проверки, проведенной прокуратурой района Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников МУП «ЖКХ п.Молочный» на предприятии установлены следующие дни выплаты заработной платы – 15 и 30 числа каждого месяца. Вместе с тем, в январе заработная плата работникам предприятия в полном объеме выплачена не была, задолженность составляла почти 300 тысяч рублей.

По результатам проверки в отношении и.о. директора МУП «ЖКХ п.Молочный» было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

В настоящее время, благодаря принятым прокуратурой мерам, задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объёме.