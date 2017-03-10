Прокуратура заставила Центр занятости населения г.Мурманска признать мурманчан безработными с назначением им пособия

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведены проверки исполнения требований законодательства о занятости населения в деятельности Государственного областного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города Мурманска». В ходе проверок были выявлены нарушения требований законодательства о занятости населения в части незаконных отказов в признании граждан безработными, с назначением соответствующего пособия по безработице.

Так, в прокуратуру Первомайского административного округа города Мурманска поступило 9 обращений граждан в связи с отказом ГОБУ «Центр занятости населения г.Мурманска» в постановке на учёт в качестве безработных. Основанием для отказа в постановке на учёт в качестве безработных со стороны ГОБУ «Центр занятости населения г.Мурманска» послужило не предоставление гражданами необходимого комплекта документов в полном объёме, а именно: справок о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.

По результатам проведенных проверок исполнения требований законодательства о занятости населения, прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска в Октябрьский районный суд города Мурманска направлено 9 исковых заявлений о возложении на ГОБУ «Центр занятости населения г.Мурманска» обязанности признать обратившихся в прокуратуру округа граждан безработными с назначением пособия по безработице.

Октябрьским районным судом города Мурманска указанные исковые заявления удовлетворены в полном объёме. После вмешательства органов прокуратуры права граждан восстановлены.