Прокуратурой г.Кировска проводится проверка по факту ДТП с участием пассажирских автобусов, которое произошло 11 марта

Прокуратура города Кировска проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11 марта на дороге регионального значения г. Кировск – п. Коашва с участием двух пассажирских автобусов.

Установлено, что автобус, принадлежащий АО «Мурманскавтотранс» выполнял пригородную регулярную пассажирскую перевозку, а автобус, принадлежащий АО «Апатит» двигался со стороны Восточного рудника и выполнял заказную перевозку людей. Предположительной причиной дорожно-транспортного происшествия является то, что водитель автобуса АО «Мурманскавтотранс» не справился с управлением. В результате происшествия пострадало 11 человек.

В ходе проверки, проводимой прокуратурой города, будет дана оценка действиям должностных лиц организаций, осуществляющих перевозки людей, а также действиям организаций, на которые возложены обязанности по содержанию указанного участка дороги.

Одновременно в ходе проверки будет дана оценка полноты и достаточности мер, принимаемых отделом ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Апатитский» как в рамках осуществления дорожного надзора, так и в сфере принятия мер по устранению причин и условий, повлекших происшествие.

Ход проверки находится на контроле прокурора города Юрия Кочевинова.