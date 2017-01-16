Прокуратурой города Апатиты выявлены нарушения по своевременной очистке кровель зданий от снега и наледи

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан. По её результатам были выявлены нарушения требований жилищного законодательства в деятельности ООО «УК «Северная», ООО «УК «Офиж», согласно которому в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек.

По итогам проверки прокуратурой города возбуждено 2 дела об административном правонарушении по статье 2 закона Мурманской области от 6 июня 2003 года № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях» в отношении руководителей вышеуказанных организаций. Материалы административных правонарушений направлены в административную комиссию администрации города Апатиты для рассмотрения.

Кроме того, прокуратурой города внесены представления в адрес генеральных директоров ООО «УК «Северная» и ООО «Офиж».