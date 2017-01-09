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Мурманская область. Арктика09.01.17 13:58

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска в 2016 году выявлено более 500 нарушений в сфере ЖКХ

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в 2016 году выявлено 516 нарушений законодательства в сфере ЖКХ. Наибольшее число нарушений выявлено в сферах соблюдения управляющими организациями требований жилищного законодательства при управлении многоквартирным жилищным фондом, в том числе установлены факты бездействия при оказании услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников (276 нарушений), а также предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в необходимых объемах (118 нарушений).

При осуществлении надзора за деятельностью исполнителей коммунальных услуг при прохождении осенне-зимнего периода прокуратурой округа выявлено 65 нарушений, которые выразились в непринятии мер к надлежащему содержанию придомовой территории, а также очистке крыш многоквартирных домов от сосулек и наледи.

Кроме того, в декабре 2016 года прокуратурой округа проведена проверка по факту получения мурманчанкой телесных повреждений в связи со сходом наледи с кровли дома № 22 по ул. Коминтерна в Мурманске. По результатам проверки прокуратурой округа в адрес председателя ТСЖ «Пульс» внесено представление, нарушения законодательства устранены, кровля указанного дома очищена.

Материалы проверки по данному факту прокуратурой округа направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным материалам 29.12.2016 возбуждено уголовное дело, ход расследования которого под надзором прокуратуры.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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