Прокуратурой выявлены нарушения при содержании многоквартирных домов и автомобильных дорог в зимний период

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, по результатам проверки, проведенной в ЗАТО г.Заозерске, выявлены нарушения, которые могут повлиять на безопасность жизни и здоровья неопределенного круга лиц.

Так, установлено, что очистка кровли ряда многоквартирных домов зданий, расположенных в г.Заозёрске, от снега и наледи не произведена, что привело к образованию больших ледяных и снежных массивов, свисающих с крыши. В части несоблюдения правил содержания дорог, выявлено, что на дорожном полотне автомобильной дороги, расположенной в черте населенного пункта сформирован снежный накат, проезжая часть дороги заужена путем формирования снежных валов, на тротуаре также снежные валы, проход пешеходов на ряде улиц невозможен.

В связи с выявленными нарушениями, в адрес МКУ «Служба заказчика» ЗАТО г.Заозёрска внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Аналогичные нарушения правил содержания автомобильных дорог выявлены прокуратурой и в г.Полярный ЗАТО Александровск, в связи с чем, в организацию, ответственную за их содержание (МКУ СГХ ЗАТО Александровск), также направлено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.