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Мурманская область. Арктика07.02.17 09:19

Прокурорами выявлены многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением работ по уборке скопления снега и наледи в муниципалитетах региона

В январе 2017 года органами прокуратуры Мурманской области проведены проверки осуществления исполнителями коммунальных услуг обязательств по уборке скопления снега и наледи при обслуживании многоквартирных жилых домов, дворовой, прилегающей ко дворам территории (пешеходной части улиц), а также проезжей части. В рамках  проверок прокурорами выявлены многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением работ по уборке скопления снега и наледи.

Так, прокуратурой Ленинского округа г.Мурманска выявлены факты наличия на кровле одного из многоквартирных домов, расположенных по ул.Героев-североморцев в Мурманске, снежно-ледяных образований. Учитывая характер выявленных нарушений, прокуратурой округа руководителю ООО «Севжилсервис» внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в отношении указанного должностного лица возбуждено административное производство.

Также прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска в ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.Мурманску, выявлены многочисленные нарушения при содержании улично-дорожной сети автомобильных дорог, расположенных на территории Первомайского административного округа г.Мурманска, выразившиеся в надлежащей уборке дорожного полотна.

В связи с выявленными нарушениями, 1 февраля  прокуратурой округа в отношении директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено для рассмотрения по существу в ОГИБДД УМВД России по г.Мурманску.

Факты ненадлежащего осуществления исполнителями коммунальных услуг обязательств по уборке скопления снега и наледи выявлялись окружными прокуратурами г.Мурманска в деятельности ООО «Севжилсервис», ООО «УК «Севжилсервис 2», ООО «Мурманская городская компания», ООО «Октябрьское-ЖЭУ», ООО «Северный город», ООО «УК «Наш Дом», ООО «УК Евродом», ММУП «Эксплуатация-Сервис», ООО «УК «Мурманремстрой», ООО «МурманАрктикСервис».

Бездействие управляющих организаций выявлено также прокурорами городов Кандалакша, Апатиты, Кировска, Североморска, Полярные Зори, Кольского, Печенгского районов, Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Всего в рамках проверок, проведенных с начала текущего года, органами прокуратуры внесено 47 представлений, в отношении 32 виновных лиц возбуждены административные производства, 10 лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

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