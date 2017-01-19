Промысел на Северном бассейне осложняют шторма

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 16 января составил 134,5 тысячи тонн, что на 27,5 тысячи тонн, или на 20% меньше уровня прошлого года. Снижение объёмов добычи в начале января связано с неблагоприятными погодными условиями: промысел осложняют шторма на Дальнем Востоке и Северном бассейне.

На Северном бассейне вылов составляет 11,5 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,9 тысячи тонн. На промысле трески вылов составляет 5,1 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 4,4 тысячи тонн. Вылов пикши составил 5,7 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 1,3 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств освоение квот вылова водных биоресурсов составляет 17,6 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 6,9 тысячи тонн. Освоение квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составило 0,9 тысячи тонн, что на 0,3 тысячи тонн больше уровня прошлого года.