КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: За долги можно потерять и «крепость»ЗНАКИ: Какие звёзды помогают в жизни Елизавете, участнице конкурса «Миссис Великая Русь-2017»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.01.17 07:40

Промысел на Северном бассейне осложняют шторма

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 16 января составил 134,5 тысячи тонн, что на 27,5 тысячи тонн, или на 20% меньше уровня прошлого года. Снижение объёмов добычи в начале января связано с неблагоприятными погодными условиями: промысел осложняют шторма на Дальнем Востоке и Северном бассейне.

На Северном бассейне вылов составляет 11,5 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,9 тысячи тонн. На промысле трески вылов составляет 5,1  тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 4,4 тысячи тонн. Вылов пикши составил 5,7 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 1,3 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств освоение квот вылова водных биоресурсов составляет 17,6 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 6,9 тысячи тонн. Освоение квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составило 0,9 тысячи тонн, что на 0,3 тысячи тонн больше уровня прошлого года.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 484 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире10:00«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 7 серия (16+)12:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиИнфляция продолжает опустошать наши кошелькиКто не рискует, тот будет получать маленькую пенсию - НАПФ-PRO ВалютуДоллар снизился почти на 22 копейки, евро - на 12 копеекКурс доллара к мировым валютам растёт, к рублю - падает-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХИтоги проверки: работа коммунальных служб неудовлетворительнаяКонтролеры за деятельностью управляющих организаций не хотят брать на себя эти функции-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения